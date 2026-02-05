سيراميكا كليوباترا يقبل الهدايا وينفرد بصدارة الدوري بثلاثية أمام المحلة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 22:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

واصل سيراميكا كليوباترا تصدره لمسابقة الدوري بعد الفوز على حساب غزل المحلة.

وفاز سيراميكا على حساب المحلة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري.

وعاد سيراميكا لطريق الانتصارات من جديد بعد خسارته الجولة السابقة أمام المصري بنتيجة 3-2.

وانفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، مستغلا تعثر بيراميدز والأهلي.

وتلقى بيراميدز خسارة أمام سموحة بهدفين لهدف، فيما تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

سيراميكا كليوباترا خاض 16 مباراة، بفارق مباراتين أكثر عن الزمالك وبيراميدز 28 نقطة، والأهلي 27 نقطة، وبالتالي لن يلحق أي منهم بسيراميكا حتى في حالة فوز المباراتين المؤجلتين.

التشكيل:

سيراميكا كليوباترا:

محمد بسام - أحمد هاني - سعد سمير - جاستيس أرثر - كريم الدبيس - عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسى - فيردي مايكل - فخري لاكاي

غزل المحلة:

عامر محمد عامر - أحمد شوشة - أحمد العش - عبد الرحيم عموري - يحيى زكريا - موري توريه - محمود مجدي - معاذ عبد السلام - رشاد عرفاوي - ويليامز صنداي - عبيدي إينزا

تفاصيل المباراة:

سجل سيراميكا كليوباترا الهدف الأول مبكرا عن طريق فخري لاكاي بتسديدة قوية في الشباك.

وأجرى سيراميكا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 22 بخروج فريدي مايكل ونزول عمرو قلاوة بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 28 خطأ قاتلا من جاستيس أرثر مدافع سيراميكا الذي فقد توانه لينفرد عبيدي إينزا مهاجم المحلة الجديد، في الشباك من أعلى الحارس محمد بسام.

ورد سيراميكا سريعا بعد 4 دقائق برأسية رائعة عن طريق عمرو قلاوة.

ومنع القائم كريم الدبيس من إضافة الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا 2-1.

وشهد الشوط الثاني، مشاركة مشاركة محمد عبد الله بدلا من صديق أوجولا.

وحرم القائم للمرة الثانية سيراميكا من إضافة هدف عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع نجح فخري لاكاي في إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعد انفراده بالحارس.

وقلص غزل المحلة الفارق مجددا في الدقيقة 90+3 عن طريق جيمي موانجا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.

وانتهت المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2.

الدوري سيراميكا كليوباترا
