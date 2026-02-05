بهدف شكري نجيب.. المقاولون العرب يحقق انتصارا ثمينا أمام وادي دجلة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

حقق المقاولون العرب انتصارا ثمينا أمام وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 17 من الدوري المصري.

سجل هدف المقاولون العرب الوحيد شكري نجيب في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وجاء الهدف من تسديدة شكري نجيب بعد عرضية مميزة لتسكن شباك عمرو حسام حارس دجلة.

وأهدر وادي دجلة هدفا محققا من دياسطي بعد تصدي مميز من أبو السعود في الدقيقة 27 ليحقق المقاولون انتصارا ثمينا في الدوري المصري.

ورفع المقاولون رصيده للنقطة 16 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري المصري بينما استمر وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الثامن.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 19 من الدوري المصري بتاريخ 19 فبراير، بينما يواجه وادي دجلة نظيره المصري بالجولة 18 بتاريخ 12 فبراير.

