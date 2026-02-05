بهدف شكري نجيب.. المقاولون العرب يحقق انتصارا ثمينا أمام وادي دجلة

حقق المقاولون العرب انتصارا ثمينا أمام وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 17 من الدوري المصري.

سجل هدف المقاولون العرب الوحيد شكري نجيب في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وجاء الهدف من تسديدة شكري نجيب بعد عرضية مميزة لتسكن شباك عمرو حسام حارس دجلة.

"عالطاير".. شكري نجيب يسجل الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في مرمى وادي دجلة (وادي دجلة 0 - 1 المقاولون العرب) pic.twitter.com/SYD3yiognx — ON Sport (@ONTimeSports) February 5, 2026

وأهدر وادي دجلة هدفا محققا من دياسطي بعد تصدي مميز من أبو السعود في الدقيقة 27 ليحقق المقاولون انتصارا ثمينا في الدوري المصري.

ورفع المقاولون رصيده للنقطة 16 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري المصري بينما استمر وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز الثامن.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة 19 من الدوري المصري بتاريخ 19 فبراير، بينما يواجه وادي دجلة نظيره المصري بالجولة 18 بتاريخ 12 فبراير.