عدول 3 من أعضاء اللجنة المؤقتة للإسماعيلي عن الاستقالة

أعلن 3 من أفراد اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، عدولهم عن الاستقالة من إدارة النادي.

وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي مطلع هذا الشهر التقدم باستقالتها بعد الفشل في توفير المبالغ المطلوبة لإنهاء القضايا الدولية وفك القيد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

"اجتمع اليوم أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي محمد رائف، وعلي الأسود، ومصطفى أميرو، حيث خاطبوا الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة للعدول عن استقالتهم، والاستمرار في أداء مهامهم داخل اللجنة، مع تعديل صفة علي الأسود ليصبح مستشار للمجلس."

"كما تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من إجراءات استكمال تشكيل أعضاء اللجنة، وإعادة توزيع المسؤوليات، في ظل خلو مقاعد رئيس اللجنة ونائبه وأمين الصندوق."

"وأعلنت اللجنة استمرار المفاوضات الخاصة بالاستثمار في نشاط كرة القدم، من خلال الشراكة في شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم، مع التأكيد على تقديم كامل الدعم المالي والمعنوي للفريق الأول والجهاز الفني بقيادة طارق العشري."

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 21 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان وزير الشباب والرياضة أسند مهام إدارة النادي إلى لجنة مؤقتة بعد إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة في شهر أكتوبر من العام الماضي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتشكلت اللجنة المؤقتة التي قدمت استقالتها بعد 3 أشهر عمل، من 6 أفراد، قبل عدول 3 منهم عن الاستقالة.

رئيس اللجنة: طارق راشد رحمي

نائب رئيس اللجنة: إبراهيم محمد فارس

أمين الصندوق: علي حسين الأسود

وعضوية كل من:

مصطفى عبد الستار موسي

مصطفى أمير درويش

محمد أحمد رائف