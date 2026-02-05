تقرير: ريال مدريد يدرس تقديم عرض كبير للتعاقد مع ماك أليستر

الخميس، 05 فبراير 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

هدف أليكسيس ماك أليستر - ليفربول - ريال مدريد

يدرس ريال مدريد تقديم عرض كبير لنادي ليفربول من أجل التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر.

ويستعد ريال مدريد لدفع مبلغ كبير من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني وتعزيز وسط ملعب الفريق.

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول منفتح على الجلوس والاستماع للعرض الذي سيقدمه ريال مدريد وتقييم العرض لاتخاذ القرار المناسب.

وينتظر أن يجرى اجتماع في الأيام القليلة القادمة بين وكلاء ماك أليستر وإدارة ريال مدريد للنظر في العرض المقدم وعرضه على إدارة ليفربول، بحسب الصحيفة.

وينتهي عقد ماك أليستر مع ليفربول في صيف 2028.

وانضم لاعب الوسط الأرجنتيني إلى الريدز في صيف 2023 قادما من برايتون الإنجليزي.

وخاض ماك أليستر مع الريدز 129 مباراة تمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 17 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و6 تعادلات و7 هزائم.

ريال مدريد ليفربول ماك أليستر
