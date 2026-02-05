إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون

أكد إندريك لاعب ريال مدريد المعار إلى أولمبيك ليون أنه فخور جدا بمقارنته بكريم ببنزيمة لاعب الهلال السعودي وليون سابقا.

ويقدم إندريك عروض مميزة مع ليون الفرنسي منذ انضمامه للفريق بانتقالات يناير معارا من ريال مدريد.

وقال إندريك لوسائل الإعلام الفرنسية: "هذا أمر رائع بالنسبة لي كريم بنزيمة لاعب عظيم ومذهل ويعتبر الأفضل في العالم".

وواصل "يسبقني كريم بنزيمة بكثير من الخطوات بكل تأكيد مازلت في بداية مسيرتي لكنه أسطورتي المفضلة وأنا سعيد بوجودي في المكان الذي تواجد به بنزيمة".

وأتم "سعيد بتسجيلي الأهداف مع ليون وأنني أساهم في انتصارات الفريق بالمباريات الأخيرة وأتمنى أن نتوج ببطولات في هذا الموسم ونسعى لهذا".

وانضم إندريك لأولمبيك ليون في يناير قادما من ريال مدريد.

وشارك مع ليون في 5 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل ليون المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة من 12 انتصار و3 تعادلات و5 هزائم.