غزل المحلة يضم مدافع فاركو

الخميس، 05 فبراير 2026 - 20:49

كتب : عمرو نبيل

سيف الإمام - فاركو

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه مع سيف الإمام مدافع فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة.

المدافع صاحب الـ21 عاما بدأ مسيرته في ناشئي نادي فاركو.

وخاض الإمام هذا الموسم 6 مباريات في الدوري، و6 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر، بإجمالي 13 مباراة.

ويحتل فاركو المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

وتعادل فاركو أمام حرس الحدود بهدفين لكل فريق اليوم الخميس.

ونجح فاركو في كسر سلسلة الهزائم بالتعادل بعدما خسر آخر 3 مباريات في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، وسموحة، وزد.

وضم المحلة خلال الشتاء عبيدي إينزا هداف الدوري البوروندي لمدة 3 سنوات، والأيرلندي جيمي موانجا، والجناح الفلسطيني محمد سفيان سويطي في صفقة انتقال حر.

