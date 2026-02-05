"حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ عدي الدباغ هداف الدوري

الخميس، 05 فبراير 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

أدم كايد - عدي الدباغ - الزمالك

احتفل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بـ عدي الدباغ مهاجم الزمالك، بعد احتلاله صدارة ترتيب هدافي الدوري.

ونجح الدباغ في تسجيل هدفين للزمالك ضمن خماسية فريقه في شباك كهرباء الإسماعيلية.

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني: "يواصل نجم الفدائي عدي الدباغ كتابة فصول جديدة من التألق والتميّز في مسيرته الاحترافية، وهذه المرة من بوابة الدوري المصري الممتاز."

الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية

وانضم الدباغ إلى الزمالك الصيف الماضي قادما من شارلروا البلجيكي.

وأضاف "يأتي هذا التألق امتدادًا لما يقدّمه الدباغ بقميص منتخبنا الوطني (الفدائي)، حيث يُعد أحد أبرز أعمدته الهجومية، ونجح في ترسيخ اسمه كهدّاف تاريخي لمنتخبنا الوطني، وذلك بفضل أهدافه الحاسمة وبصماته المؤثرة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية."

وسجل الدباغ 18 هدفا بقميص المنتخب الفلسطيني ليحتل صدارة ترتيب هدافي الفدائي عبر التاريخ.

وتابع الاتحاد الفلسطيني "يحمل تألق الدباغ في الملاعب المصرية والإفريقية أبعادًا تتجاوز حدود النجاح الفردي، إذ يعكس الحضور المستمر للاعب الفلسطيني في دوائر المنافسة العربية والعالمية، ويمنح الكرة الفلسطينية زخمًا معنويًا وفنيًا متصاعدًا قبل الاستحقاقات المقبلة."

وأتم "يرسّخ هذا الظهور القوي صورة المهاجم الفلسطيني القادر على صناعة الفارق في أقوى البطولات، فاتحًا الطريق أمام مزيد من الأسماء الفلسطينية لطرق أبواب الاحتراف بثقة واقتدار، ومؤكدًا أن بصمة الفدائي التهديفية ماضية في الاتساع على مختلف الساحات الكروية."

الدباغ سجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 43، قبل إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وتابع الدباغ كرة مرتدة من حارس كهرباء الإسماعيلية بعد تسديدة من أحمد شريف، ليتابعها المهاجم الفلسطيني في الشباك.

فيما سجل الهدف الخامس بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء قبل التسديد بقوة في الشباك.

ورفع عدي الدباغ أهدافه هذا الموسم إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وتجاوز عدي الدباغ، ثلاثي القمة صلاح محسن مهاجم المصري، ومحمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي، والنيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وسجل الدباغ هذا الموسم أهدافا في شباك المصري، والإسماعيلي، والجونة، وطلائع الجيش، وبتروجت، بالإضافة لهدفين في شباك كهرباء الإسماعيلية.

وحق الزمالك الفوز على حساب كهرباء الإسماعيلي بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

عدي الدباغ الزمالك الاتحاد الفلسطيني
