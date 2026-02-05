كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول

الخميس، 05 فبراير 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

سجل كريم بنزيمة 3 أهداف "هاتريك" في الظهور الأول مع الهلال السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الأخدود ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي.

وتواجد كريم بنزيمة أساسيا في تشكيل الزعيم في الظهور الأول للمهاجم الفرنسي.

ونجح كريم بنزيمة في الدقيقة 31 من هز شباك الأخدود بعد متابعة لكرة ناصر الدوسري، ليسددها بكعبه في الشباك.

وفي الدقيقة 60، أضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني بعد متابعة لتمريرة مالكوم داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بنزيمة الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعد كرة عرضية من سالم الدوسري من الجانب الأيسر، ليتابعها مهاجم الزعيم الجديد في الشباك.

وفي الدقيقة 71، صنع كريم بنزيمة الهدف الرابع لفريقه بتمريرة إلى البرازيلي مالكوم الذي أضاف هدفا جديدا للهلال في شباك الأخدود.

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، تبديل كريم بنزيمة في الدقيقة 72 ونزول كريم مندش بدلا منه.

وانضم كريم بنزيمة إلى الهلال قادما من اتحاد جدة

ووصل بنزيمة إلى مدينة الرياض ليشارك في أول مران مع الهلال يوم الثلاثاء الماضي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه النصر بفارق نقطة وحيدة.

أما الأخدود فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 10 نقطة.

الهلال كريم بنزيمة الأخدود
