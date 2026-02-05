بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لاتحاد جدة، قائمة فريقه المتجهة إلى الرياض لمواجهة النصر.

ويحل الاتحاد ضيفا على النصر، على ملعب الأول بارك، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري.

وأعلن الاتحاد ضم المغربي يوسف النصيري في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، بعد إعلان نادي فنربشخة قبلها فشل الصفقة.

واشار فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، إلى أن الصفقة تمت مقابل مبلغ يتراوح بين 14 إلى 15 مليون يورو.

وانضم النصيري إلى اتحاد جدة لتعويض رحيل كريم بنزيمة الذي انتقل لصفوف الهلال.

وجاء قائمة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش - محمد العبسي - حامد الشنقطيني

الدفاع: دانيلو بيريرا - حسن كادش - محمد برناوي - ماريو ميتاي - مهند الشنقيطي - أحمد الجليدان

الوسط: فابينيو - محمد فلاته - عوض الناشري - حامد الغامدي - محمود دومبيا - حسام عوار

الهجوم: موسى ديابي - روجر فيرنانديز - عبد العزيز البيشي - أحمد الغامدي - يوسف النصيري - جورج إيلينيكنا - طلال حاجي.

وسجل النصيري 7 أهداف في 15 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

وإجمالا أحرز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما 8 أهداف وصنع هدفا في 25 مباراة.

فيما سجل 20 هدفا في 34 مباراة بالموسم الماضي.

ولعب النصيري صاحب الـ28 عاما لأندية مالاجا، وليجانيس، وإشبيلية الإسبانيين قبل الانتقال إلى فنربشخة التركي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

أما اتحاد جدة فيحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة.