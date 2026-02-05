انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (3)-(2) غزل المحلة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:52

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة في الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا صدارة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فيما يحل غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة بنفس العدد من المباريات.

تشكيل سيراميكا كليوباترا: محمد بسام - أحمد هاني - سعد سمير - جاستيس أرثر - كريم الدبيس - عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسى - فيردي مايكل - فخري لاكاي

تشكيل غزل المحلة: عامر محمد عامر - أحمد شوشة - أحمد العش - عبد الرحيم عموري - يحيى زكريا - موري توريه - محمود مجدي - معاذ عبد السلام - رشاد عرفاوي - ويليامز صنداي - عبيدي إينزا

نهاية المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا 3-2 على حساب غزل المحلة.

ق 90+3: جوووول الثاني لغزل المحلة عن طريق جيمي موانجا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.

ق 90+1: جووووول فخري لاكاي يسجل الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا بعد انفراد بالحارس ولكن عامر تألق قبل أن تعود للمهاجم من جديد ليسدد في الشباك.

ق 82: القائم يحرم إسلام عيسى من إضافة الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا بعد تسديدة رائعة.

ق 64: مشاركة محمد عبد الله بدلا من صديق أوجولا في ثاني تبديلات سيراميكا كليوباترا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2-1.

ق 45+2: بطاقة صفراء لـ كريم الدبيس بعد تدخل قوي على معاذ عبد السلام.

ق 45+1: القائم يمنع صاروخية كريم الدبيس ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا من إضافة الهدف الثالث.

ق 42: بطاقة صفراء لـ علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا للاعتراض على الحكم.

ق 32: جوووول الثاني لسيراميكا كليوباترا من رأسية رائعة عن طريق عمرو قلاوة.

ق 28: جوووول التعادل من خطأ قاتل لـ جاستيس أرثر مدافع سيراميكا الذي فقد توانه ليسجلها عبيدي إينزا في الشباك من أعلى الحارس محمد بسام.

ق 22: تبديل أول اضطراري لسيراميكا كليوباترا بخروج فريدي مايكل ونزول عمرو قلاوة بدلا منه.

ق 16: جووووول الأول لسيراميكا كليوباترا عن طريق فخري لاكاي بتسديدة قوية في الشباك.

بداية المباراة

