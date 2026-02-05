رودريجو يغيب عن مباراتي بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إيقاف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للبطاقة الحمراء أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي سبب الإيقاف لمباراتين بسبب تلفظه على الحكم لحظة الحصول على البطاقة الحمراء.

وسيغيب رودريجيو عن مباراتي الذهاب والعودة أمام بنفيكا في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.

الخسارة أيضا تسببت في تراجع مدريد لمراكز الملحق، بعد أن كان ضمن الثمانية الأوائل.

وتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 مباشرة، بانتظار 8 فائزين من الملحق.

المتأهلون هم: أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنام - برشلونة - تشيلسي - سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي

وجاءت نتائج قرعة الملحق كالتالي:

الطريق الفضي:

موناكو × باريس سان جيرمان

جالاتاسراي × يوفنتوس

بنفيكا × ريال مدريد

بوروسيا دورتموند × أتالانتا

الطريق الأزرق:

كاراباج × نيوكاسل يونايتد

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد

بودو جليمت × إنتر

أولمبياكوس × ليفركوزن