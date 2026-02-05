نجل سيميوني يكشف اللحظة الأصعب في مسيرته

الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

جوليانو سيميوني - أتليتكو مدريد

كشف جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد عن أصعب لحظاته مع كرة القدم والتي كادت أن تقضي على مسيرته.

جوليانو سيميوني

النادي : أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

ويستعد أتلتيكو مدريد اليوم لمواجهة ريال بيتيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب بينيتو فيامارين معقل بيتيس.

وقال جوليانو سيميوني في تصريحاته لبرنامج خورخي فالدانو: "كانت الإصابة التي تعرضت لها بعد انضمامي بفترة بسيطة لديبورتيفو ألافيس قاسية".

وواصل "كنت أظن أنني لن أعود للملاعب من جديد، رأيت كاحلي يلتوي للجانب الآخر وقلت لنفسي لن ألعب كرة قدم من جديد، لكن تمكنت من تجاوز هذه الفترة وها أنا أشارك مع أتلتيكو مدريد".

وأتم "أصعب شيء واجهته عند انضمامي لأتلتيكو مدريد أن أفصل بين أدوار والدي بين المنزل والتدريب كان الأمر صعبا في البداية لكن تمكنت من الانسجام مع هذا الأمر بعد ذلك".

وانضم جوليانو سيميوني لأتلتيكو مدريد صيف 2022 قادما من ديبورتيفو ألافيس.

وخاض اللاعب مع أتلتيكو 81 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 16 هدفا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 من 13 انتصار و6 تعادلات و3 هزائم.

