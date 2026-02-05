لمصلحة المنافسين.. التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود أمام فاركو

الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:27

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة حرس الحدود ضد فاركو

حسم التعادل مواجهة حرس الحدود أمام فاركو ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعادل حرس الحدود على ملعبه بالمكس أمام فاركو بهدفين لكل منهما.

وافتتح محمود العربي "أوكا" التسجيل لصالح حرس الحدود في الدقيقة الثامنة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي خبر في الجول - رابطة الأندية تدرس أزمة تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا.. وهذا الاتجاه الأقرب دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم

بينما نجح فاركو في إدراك التعادل بهدف عن طريق بابكار نداي في الدقيقة 43 قبل ختام الشوط الأول.

وتقدم فاركو في الشوط الثاني عن طريق أليو بادارا في الدقيقة 57.

وتعادل عزيز عبيد لفريق حرس الحدود في الدقيقة 71.

والجاء التعادل مفيدا لمنافسي الفريقين على المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب أصحاب المراكز من الثامن إلى الحادي والعشرين ضمن مجموعة تفادي الهبوط في الدور الثاني.

ويهبط أصحاب آخر 4 مراكز في جدول الترتيب إلى الدرجة الثانية.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

بينما فاركو رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان الفريقان قد تعادلا بعد التعرض للخسارة في آخر 3 مواجهات بالدوري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الزمالك يوم 20 فبراير الجاري.

بينما يستضيف فاركو فريق بتروجت يوم 19 من الشهر ذاته.

حرس الحدود الدوري المصري فاركو
نرشح لكم
عدول 3 من أعضاء اللجنة المؤقتة للإسماعيلي عن الاستقالة غزل المحلة يضم مدافع فاركو "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ عدي الدباغ هداف الدوري انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (3)-(2) غزل المحلة الـ 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب نداي خبر في الجول - رابطة الأندية تدرس أزمة تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا.. وهذا الاتجاه الأقرب الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
تقرير: ريال مدريد يدرس تقديم عرض كبير للتعاقد مع ماك أليستر 26 دقيقة | الدوري الإسباني
عدول 3 من أعضاء اللجنة المؤقتة للإسماعيلي عن الاستقالة 31 دقيقة | الدوري المصري
إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة ساعة | رياضات أخرى
غزل المحلة يضم مدافع فاركو ساعة | ميركاتو
"حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ عدي الدباغ هداف الدوري ساعة | الدوري المصري
كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول ساعة | سعودي في الجول
بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522813/لمصلحة-المنافسين-التعادل-يحسم-مواجهة-حرس-الحدود-أمام-فاركو