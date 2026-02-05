لمصلحة المنافسين.. التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود أمام فاركو

حسم التعادل مواجهة حرس الحدود أمام فاركو ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وتعادل حرس الحدود على ملعبه بالمكس أمام فاركو بهدفين لكل منهما.

وافتتح محمود العربي "أوكا" التسجيل لصالح حرس الحدود في الدقيقة الثامنة.

بينما نجح فاركو في إدراك التعادل بهدف عن طريق بابكار نداي في الدقيقة 43 قبل ختام الشوط الأول.

وتقدم فاركو في الشوط الثاني عن طريق أليو بادارا في الدقيقة 57.

وتعادل عزيز عبيد لفريق حرس الحدود في الدقيقة 71.

والجاء التعادل مفيدا لمنافسي الفريقين على المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب أصحاب المراكز من الثامن إلى الحادي والعشرين ضمن مجموعة تفادي الهبوط في الدور الثاني.

ويهبط أصحاب آخر 4 مراكز في جدول الترتيب إلى الدرجة الثانية.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

بينما فاركو رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان الفريقان قد تعادلا بعد التعرض للخسارة في آخر 3 مواجهات بالدوري.

ويحل حرس الحدود ضيفا على الزمالك يوم 20 فبراير الجاري.

بينما يستضيف فاركو فريق بتروجت يوم 19 من الشهر ذاته.