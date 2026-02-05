للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

جيسوس - رونالدو - النصر

قرر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اتحاد جدة

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، على ملعب الأول بارك، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري.

وذكرت صحيفة الرياضية أن جورجي جيسوس المدير الفني للنصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الإلزامي قبل قمة اتحاد جدة للمرة الثانية على التوالي.

أخبار متعلقة:
الرياضية: رونالدو ينهي إضرابه عن التدريب.. ولم يخبر مدربه بموقفه من قمة الاتحاد بسبب رونالدو.. النصر يغلق كل المنافذ المؤدية لملعب التدريب أمام الإعلاميين ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر

وتخلف جيسوس عن حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرياض في الجولة الماضية يوم الإثنين الماضي.

وتنص لوائح دوري المحترفين على فرض غرامة عند عدم تنظيم مؤتمر صحفي تقدر بـ 50 ألف ريال مع وقف التنفيذ، ثم رفع الغرامة لـ 100 ألف ريال مع رفع وقف التنفيد.

وحقق النصر الفوز على الرياض بهدف نظيف في الجولة الماضية في غياب كرستيانو رونالدو.

وقرر كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض قبل أن يغيب عن تدريب الثلاثاء.

وأنهى رونالدو إضرابه يوم الأربعاء وعاد للتدريب، ولكن لم يخبر مدربه جورجي جيسوس، بقرار مشاركته أمام اتحاد جدة من عدمها.

ونقلت سكاي سبورتس غضب كرستيانو رونالدو من إدارة النصر بسبب مخاوف من الدعم المالي الذي يتلقاه النادي من صندوق الاستثمارات السعودي.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وتحدث تقرير لسكاي عن تفاصيل صفقة بنزيمة "انتقال بنزيمة إلى الهلال لا يُموّله الدوري أو صندوق الاستثمارات العامة، بل من قِبل المستثمر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال. ولا يوجد ما يمنع النصر من التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدعم من مستثمرين من القطاع الخاص."

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكريستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

رونالدو النصر جورجي جيسوس
نرشح لكم
كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر الرياضية: استبعاد رونالدو من قمة النصر واتحاد جدة تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي تقرير تركي: الهلال رفض عرض فنربخشة لاستعادة أكتشيشيك ثلاثي النصر قد يغيب أمام اتحاد جدة
أخر الأخبار
إندريك: سعيد بمقارنتي بـ بنزيمة وأسعى لتحقيق بطولات مع ليون 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة 20 دقيقة | رياضات أخرى
غزل المحلة يضم مدافع فاركو 22 دقيقة | ميركاتو
"حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ عدي الدباغ هداف الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" مع الهلال في الظهور الأول 55 دقيقة | سعودي في الجول
بعد انضمامه بـ48 ساعة.. النصيري على رأس قائمة اتحاد جدة لمواجهة النصر ساعة | سعودي في الجول
رودريجو يغيب عن مباراتي بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) غزل المحلة.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522811/للمرة-الثانية-منذ-أزمة-رونالدو-مدرب-النصر-يقرر-إلغاء-المؤتمر-الصحفي-قبل-قمة-اتحاد-جدة