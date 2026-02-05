للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة

قرر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر، إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اتحاد جدة

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، على ملعب الأول بارك، في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري.

وذكرت صحيفة الرياضية أن جورجي جيسوس المدير الفني للنصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الإلزامي قبل قمة اتحاد جدة للمرة الثانية على التوالي.

وتخلف جيسوس عن حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الرياض في الجولة الماضية يوم الإثنين الماضي.

وتنص لوائح دوري المحترفين على فرض غرامة عند عدم تنظيم مؤتمر صحفي تقدر بـ 50 ألف ريال مع وقف التنفيذ، ثم رفع الغرامة لـ 100 ألف ريال مع رفع وقف التنفيد.

وحقق النصر الفوز على الرياض بهدف نظيف في الجولة الماضية في غياب كرستيانو رونالدو.

وقرر كريستيانو رونالدو عدم المشاركة في مباراة النصر أمام الرياض قبل أن يغيب عن تدريب الثلاثاء.

وأنهى رونالدو إضرابه يوم الأربعاء وعاد للتدريب، ولكن لم يخبر مدربه جورجي جيسوس، بقرار مشاركته أمام اتحاد جدة من عدمها.

ونقلت سكاي سبورتس غضب كرستيانو رونالدو من إدارة النصر بسبب مخاوف من الدعم المالي الذي يتلقاه النادي من صندوق الاستثمارات السعودي.

ويرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتعاقد الهلال مع كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت أبوابها يوم الإثنين 2 فبراير.

وتحدث تقرير لسكاي عن تفاصيل صفقة بنزيمة "انتقال بنزيمة إلى الهلال لا يُموّله الدوري أو صندوق الاستثمارات العامة، بل من قِبل المستثمر السعودي الملياردير الأمير الوليد بن طلال. ولا يوجد ما يمنع النصر من التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدعم من مستثمرين من القطاع الخاص."

وجاءت الإضافة الوحيدة للنصر في الشتاء بالتعاقد مع اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم.

ويتبقى لكريستيانو 18 شهرا في عقده، لكنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو).

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.