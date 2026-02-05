جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ
الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي جالاتاسراي التركي التعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ الألماني.
ساشا بوي
النادي : جالاتاسراي
ويأتي الانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء غير إلزامي.
ويرجع خيار شراء العقد لجالاتاسراي فقط دون وجود بند بغرامة مالية في حالة عدم تفعيل خيار الشراء.
وسيتم دفع رسوم انتقال مؤقتة قيمتها 500 ألف يورو صافي لبايرن ميونخ.
وسيتقاضى اللاعب أجرا قيمته مليون و750 ألف يورو عن موسم 2025-2026.
وخاض اللاعب مع بايرن ميونخ 38 مباراة تمكن من تسجيل هدف وصناعة 5 أهداف.
وسبق له أن شارك مع جالاتاسراي في 83 مباراة مسجلا 4 أهداف وقام بصناعة 4 أهداف.
