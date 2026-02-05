تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي

يخوض كريم بنزيمة مهاجم الهلال الجديد، أول مبارياته بقميص الزعيم أساسيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأخدود الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي.

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال الدفع بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ثيو هيرنانديز - علي لاجامي - كاليدو كوليبالي - حمد اليامي

الوسط: روبن يفيز - سيرجي سافيتش - ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - كريم بنزيمة

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه النصر بفارق نقطة وحيدة.

أما الأخدود فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 10 نقطة.

وانضم كريم بنزيمة إلى الهلال قادما من اتحاد جدة

ووصل بنزيمة إلى مدينة الرياض ليشارك في أول مران مع الهلال يوم الثلاثاء الماضي.