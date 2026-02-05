تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي
الخميس، 05 فبراير 2026 - 18:50
كتب : FilGoal
يخوض كريم بنزيمة مهاجم الهلال الجديد، أول مبارياته بقميص الزعيم أساسيا.
ويحل الهلال ضيفا على الأخدود الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري السعودي.
وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال الدفع بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: ثيو هيرنانديز - علي لاجامي - كاليدو كوليبالي - حمد اليامي
الوسط: روبن يفيز - سيرجي سافيتش - ناصر الدوسري
الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - كريم بنزيمة
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه النصر بفارق نقطة وحيدة.
أما الأخدود فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 10 نقطة.
وانضم كريم بنزيمة إلى الهلال قادما من اتحاد جدة
ووصل بنزيمة إلى مدينة الرياض ليشارك في أول مران مع الهلال يوم الثلاثاء الماضي.
نرشح لكم
للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي تقرير تركي: الهلال رفض عرض فنربخشة لاستعادة أكتشيشيك ثلاثي النصر قد يغيب أمام اتحاد جدة شكوك حول مشاركة ديابي أمام النصر.. النصيري قد ينضم للقائمة الرياضية: رونالدو ينهي إضرابه عن التدريب.. ولم يخبر مدربه بموقفه من قمة الاتحاد أبولا: اتحاد جدة يضع محمد صلاح هدفا رئيسيا بعد رحيل بنزيمة لإعادة بناء الفريق