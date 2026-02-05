تقرير: برشلونة يدرس تجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم إضافي

الخميس، 05 فبراير 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يخطط نادي برشلونة لتجديد عقد روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق لموسم إضافي.

ويأتي ذلك بقرار من هانز فليك المدير الفني لبرشلونة.

وأفادت شبكة ESPN أن ديكو وفليك يعملان في هذه الأيام على التحدث مع اللاعب من أجل تجديد عقده لموسم جديد.

ويرى فليك أن ليفاندوفسكي يمكنه المشاركة بموسم جديد مع الفريق خاصة انه حل مناسب على دكة البدلاء.

وانضم روبيرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب مع برشلونة في 174 مباراة.

وتمكن من تسجيل 113 هدفا وصناعة 23 هدفا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من 18 انتصار وتعادل و3 هزائم.

برشلونة الدوري الإسباني روبيرت ليفاندوفسكي
