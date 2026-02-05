الـ 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب نداي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات، في قضية إبراهيما نداي.

إبراهيما نداي النادي : الفيصلي الزمالك

وتعد هذه القضية هي الحادية عشر للزمالك.

وألزم "فيفا" نادي الزمالك بدفع مليون و600 ألف دولار.

ولجأ الزمالك في وقت سابق للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" للاستئناف على الحكم الصادر من "فيفا" لصالح اللاعب.

وحكم كاس بتأكيد الحكم الصادر من فيفا ضد الزمالك وألزمه بدفع مستحقات إبراهيما نداي.

وانضم نداي إلى الزمالك في صيف 2022.

ورحل السنغالي عقب نهاية قبل الموسم الماضي بعدما قضى موسمين بقميص الأبيض.

الزمالك قرر رحيل اللاعب بعدما أبلغه بعدم نيته تجديد التعاقد، لكن اللاعب السنغالي لجأ لفيفا للحصول على مستحقاته.

إجمالا شارك في 52 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 وتوج بلقب الكونفدرالية.

وسبق أن لعب إبراهيما نداي مع نادي وادي دجلة في مصر قبل أن يخوض فترة احتراف مع لوزيرن السويسري لمدة ثلاثة مواسم.