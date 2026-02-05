خبر في الجول - رابطة الأندية تدرس أزمة تعارض مؤجلات الدوري مع إفريقيا.. وهذا الاتجاه الأقرب

تعمل رابطة الأندية في الوقت الحالي على إيجاد حلول لأزمة تعارض مواعيد الجولة الختامية من بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية مع مؤجلات الدوري.

ويلعب الزمالك أمام كايزر تشيفز يوم السبت 14 فبراير، كما يواجه بيراميدز فريق ديناموز في نفس اليوم.

وكان من المقرر إقامة مؤجلة بيراميدز أمام إنبي والزمالك ضد سموحة يوم الخميس 12 فبراير.

ويكشفFilGoal.com كيف تفكر رابطة الأندية في أزمة تعارض مواعيد مباريات الدوري مع المواجهات الإفريقية:

"تدرس رابطة الأندية في الوقت الحالي موقف مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والمصري بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لاتخاذ القرار الرسمي".

"القرار الأقرب حتى الآن هو تقديم مباريات (الزمالك ضد سموحة) و (إنبي أمام بيراميدز) و (المصري أمام وادي دجلة) لإقامتهم يوم 11 فبراير بدلا من 12".

"وفور اتخاذ القرار بشكل رسمي سيتم إعلان المواعيد الجديدة من رابطة الأندية".

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.