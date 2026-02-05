كاريك: دي ليخت قريب من العودة ونتطلع لمواجهة توتنام

الخميس، 05 فبراير 2026 - 18:33

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

أكد مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب باتريك دورجو عن مباراة توتنام القادمة في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر.

وقال كاريك في المؤتمر الصحفي: "مايسون ماونت سيغيب عن المباراة هو ودورجو من الصعب أن يشاركوا وسوف يعود دي ليخت قريبا للتدريبات الجماعية".

وواصل "لدي ذكريات جميلة مع توتنام على الرغم من قصر مدتي مع الفريق فريق جيد وتعلمت الكثير هناك تحت قيادة مارتن يول".

وأردف "ستكون مباراة مختلفة قليلا عن المباريات الماضية التي خضناها أمام مانشستر سيتي وأرسنال لكننا نتطلع إلى المباراة بحماس كبير ونبحث عن الثلاث نقاط".

وأتم "عاد لتوتنام العديد من اللاعبين المصابين لدينا تحدي جديد خاص نريد أن نواصل في طريق الانتصارات نواجه فريق يجيد الضغط العالي لذلك علينا أن نكون حذرين خاصة من المرتدات لأنها تشكل نقطة قوة كبيرة بالنسبة لهم".

وستقام المباراة يوم السبت في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 11 انتصار و8 تعادلات و5 هزائم.

مانشستر يونايتد مايكل كاريك
