دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

مودرن سبورت - القناة

تعادل القناة متصدر ترتيب دوري المحترفين، أمام مضيفه المنصورة سلبيا دون أهداف، في الجولة الـ22 من المسابقة.

وفي قمة الجولة تعادل بترول أسيوط ومسار بهدف لكل فريق في قمة الجولة.

رفع القناة رصيده إلى 49 محافظا على صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بترول أسيوط برصيد 41 نقطة.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته دوري المحترفين – 4 تعادلات في اليوم الأول للجولة 21 دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي

كما رفع مسار رصيده إلى 37 نقطة، ليقلص الفارق أمام أبو قير للأسمدة 39 نقطة الذي واصل تراجعه في النتائج بالخسارة أمام الإنتاج الحربي بهدفين لهدف.

وفي مباريات أخرى، ضمن الجولة ذاتها، تعادل الترسانة ومالية كفر الزيات سلبيا دون أهداف، فيما تعادل راية والداخلية بهدف لكل فريق.

وفاز السكة الحديد على حساب طنطا بنتيجة 3-1.

ويمكنك الاطلاع على جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل بـ الضغط هنا

وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهات لافيينا مع أسوان، ويستضيف وي منافسه بروكسي، فيما يواجه بلدية المحلة فريق ديروط.

بترول أسيوط القناة دوري المحترفين مسار
نرشح لكم
دوري المحترفين - القناة مستمر في الصدارة.. وبترول أسيوط يواصل ملاحقته دوري المحترفين – 4 تعادلات في اليوم الأول للجولة 21 بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات الدرجة الرابعة - وفاة لاعب منشية البكاري بعد إصابته قبل أيام في مباراة الشيخ زايد الدرجة الرابعة – مدرب يتهم فريقين بالتلاعب لعدم صعود فريقه مدرب سوهاج يوضح لـ في الجول سبب التعاقد مع لاعب من روسيا القسم الثاني ب - سوهاج يتعاقد مع الروسي مايكل دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي
أخر الأخبار
لمصلحة المنافسين.. التعادل يحسم مواجهة حرس الحدود أمام فاركو 5 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: استبعاد رونالدو من قمة النصر واتحاد جدة 8 دقيقة | سعودي في الجول
للمرة الثانية منذ أزمة رونالدو.. مدرب النصر يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي قبل قمة اتحاد جدة 22 دقيقة | سعودي في الجول
جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برشلونة يدرس تجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم إضافي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الهلال - بنزيمة أساسي لأول مرة ضد الأخدود في الدوري السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
الـ 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب نداي 53 دقيقة | الدوري المصري
كاريك: دي ليخت قريب من العودة ونتطلع لمواجهة توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522804/دوري-المحترفين-القناة-يواصل-الصدارة-بتعادل-أمام-المنصورة-وسقوط-جديد-لـ-أبو-قير-للأسمدة