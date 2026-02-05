دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة بتعادل أمام المنصورة.. وسقوط جديد لـ أبو قير للأسمدة

تعادل القناة متصدر ترتيب دوري المحترفين، أمام مضيفه المنصورة سلبيا دون أهداف، في الجولة الـ22 من المسابقة.

وفي قمة الجولة تعادل بترول أسيوط ومسار بهدف لكل فريق في قمة الجولة.

رفع القناة رصيده إلى 49 محافظا على صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بترول أسيوط برصيد 41 نقطة.

كما رفع مسار رصيده إلى 37 نقطة، ليقلص الفارق أمام أبو قير للأسمدة 39 نقطة الذي واصل تراجعه في النتائج بالخسارة أمام الإنتاج الحربي بهدفين لهدف.

وفي مباريات أخرى، ضمن الجولة ذاتها، تعادل الترسانة ومالية كفر الزيات سلبيا دون أهداف، فيما تعادل راية والداخلية بهدف لكل فريق.

وفاز السكة الحديد على حساب طنطا بنتيجة 3-1.

ويمكنك الاطلاع على جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل

وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهات لافيينا مع أسوان، ويستضيف وي منافسه بروكسي، فيما يواجه بلدية المحلة فريق ديروط.