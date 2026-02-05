منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مقر إقامته بولاية تكساس استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكشف منتخب السعودية أن مدينة أوست بولاية تكساس مقرا رئيسيا للأخضر خلال كأس العالم.

وأشار البيان إلى أن اختيار مدينة أوستن جاء بعد عملية تقييم فني شملت زيارات ميدانية ودراسة جاهزية المنشآت الرياضية وملائمة الظروف المناخية وجودة المرافق التدريبية.

ويأتي ذلك إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب من المدن المستضيفة لمباريات منتخب السعودية في كأس العالم مما يساهم في تقليل أعباء الوقت والتنقل.

ويشارك منتخب السعودية ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وتستضيف قارة أمريكا الشمالية متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتبتعد بعثة منتخب السعودية عن ملعب مباراة كاب فيردي بفارق ساعة واحدة فقط بينما تبلغ المسافة ساعتين و10 دقائق عن مواجهة إسبانيا.

وتعتبر أبعد مسافة في المواجهة الافتتاحية يوم 15 يونيو أمام أوروجواي بفارق ساعتين و45 دقيقة.

وكان قد تم افتتاح ملعب أوستن عام 2021 وتبلغ سعة مدرجاته 20 ألفا و738 مشجعا.