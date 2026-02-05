رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الخميس أن ملعب برلين الأولمبي سيستمر في استضافة نهائي كأس ألمانيا.

وذلك حتى عام 2030.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية نقل النهائي من ملعب برلين بعد انتقادات الجماهير في العام الماضي.

ففي نهائي الموسم الماضي بين شتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد، اشتكى العديد من مشجعي بيلفيلد من الفوضى أمام البوابات المخصصة لهم، إذ اضطرت آلاف الجماهير للانتظار لعدة ساعات قبل السماح لهم بالدخول.

وأوضح الاتحاد الألماني في بيان: "كجزء من قرار تمديد استضافة برلين للنهائي، سيتم تحسين البنية التحتية للملعب أكثر".

وأضاف البيان "أحد العناصر الرئيسية في هذا التحسين هو توسيع المدخل الجنوبي لتسهيل دخول الجماهير وتقليل أوقات الانتظار".

ملعب برلين يستضيف النهائي منذ 1985.

وسيعمل الاتحاد الألماني لكرة القدم مع شريك خارجي لتقييم الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، وتم بالفعل بدء العديد منها واختبارها بنجاح في فعاليات اللاحقة.