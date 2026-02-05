هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي

كشف إدين هازارد لاعب تشيلسي وريال مدريد المعتزل عن نصيحة ماوريسيو ساري له أثناء تدريبه للبلوز وعن اللحظة المميزة خلال مسيرته.

إدين هازارد النادي : معتزل

واعتزل إدين هازارد كرة القدم عام 2023 بسبب الإصابات.

وقال هازارد في تصريحات للاجازيتا ديلو سبورت: "نصحني ماوريسيو ساري أن أستلهم أسلوب حياة كريستيانو رونالدو في حياتي اليومية، لكنني لم أكن أريد هذا الأمر لأن التفاصيل تختلف من شخص لآخر".

وواصل "أريد أن أقوم ببعض الأمور على طريقتي فإذا قام شخص بدعوتي لتناول العشاء فلن أتردد وإذا أردت أن أشرب كأس سوف أقوم بهذا، هو كريستيانو وأنا هازارد كل منا له حياته الخاصة".

وأردف "اللحظة المميزة في مسيرتي عندما حصلت مع منتخب بلجيكا على المركز الثالث في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا".

وأتم "ريال مدريد كان حلمي وقد حققته، لكنني لم أكن محظوظا في هذه التجربة لقد تعرضت للكثير من الإصابات في هذه الفترة، لذلك لا يمكن اعتبارها فترة ناجحة مطلقا".

وبدأ هازارد مسيرته مع فريق ليل الفرنسي وخاض معهم 194 مباراة وتمكن من تسجيل 50 هدفا وصناعة 53 هدفا.

وانتقل هازارد إلى تشيلسي 352 مباراة وتمكن من تسجيل 110 هدفا وصناعة 89 هدفا.

وكانت نهاية رحلة هازارد في ملاعب كرة القدم مع ريال مدريد وشارك معهم في 76 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 12 هدفا.

وخاض مع منتخب بلجيكا 126 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 36 هدفا، ليضع حدا لمسيرته بشكل مبكر ويعتزل كرة القدم بسبب كثرة الإصابات.