دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم

وصف الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب مولودية الجزائر مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بالأصعب هذا الموسم.

ويلعب الهلال ضد مولودية الجزائر مساء الجمعة ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موكونيا في تصريحات للصحفيين: "مباراة الهلال هى الأصعب لنا في هذا الموسم".

وأضاف "لاعبو الهلال مميزون ويمكنهم اللعب بضغط عالي، ومميزون في الكرات الهوائية كما يجيدون والاعتماد على التحولات السريعة".

وأتم تصريحاته "أتمنى تحقيق الفوز غدا والمؤكد أن دوافعنا أكبر من الهلال لأننا نحتاج لنقاط المباراة، بينما الهلال يبدو و كأنه في وضعية مريحة للتأهل حتى لو فقد نقاط الغد فيستطيع التأهل في المباراة الأخيرة أمام سانت لوبوبو".

ويلعب الهلال السوداني في المجموعة الثالية، التي تضم صنداوانز ومولودية الجزائر وسانت لوبو الكونغولي.

الهلال حافظ على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط متفوقا على صنداونز بفارق الأهداف.

ويلعب مولودية الجزائر ضد سانت إيلوي لوبوبو، يوم الأحد في المجموعة ذاتها ولكل منهما نقطة في رصيده.