الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا

الخميس، 05 فبراير 2026 - 17:06

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

يطالب نادي الزمالك كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد تجديد مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "مندهشون من توقيت إعلان اتحاد الكرة لموعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر".

وتابع "سنطالب اتحاد الكرة بإعلان جدول المباريات حتى النهائي بشكل كامل حتى لا يتكرر الأمر مستقبلا".

وشدد المصدر "اتحاد الكرة ورابطة الأندية مطالبين بالرد فيما يخص موعد مباراة سموحة يوم 12 فبراير الجاري، خاصة وأن الزمالك مرتبط بمواجهة كايزر تشيفز المقرر لها 14 فبراير في الجولة الأخيرة".

وأضاف "الزمالك لديه اعتراض كبير جدا على موعد مواجهة سيراميكا كليوباترا لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن الفريق لن يحصل على راحة كافية وفقا للوائح ويجب إعادة النظر في مواعيد المباريات بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص".

واختتم المصدر تصريحاته "الزمالك يطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بالتنسيق بينهما وتفادي وجود أي ضغوطات لوضع مباريات في توقيتات غير مناسبة، مع تأكيد النادي على احترامه للوائح المعمول بها دون أن يكون هناك إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص".

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على بيراميدز.

وتغلب الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة بالمباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سموحة الدوري المصري كأس مصر سيراميكا كليوباترا
