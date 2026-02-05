مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية

الخميس، 05 فبراير 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

عمر السعيد - كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك

تحامل محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك على نفسه من أجل المشاركة في مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتغلب الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة بالمباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "محمد صبحي شارك في مباراة كهرباء الإسماعيلية وهو يعاني من التهابات في وتر أكيليس بالإضافة لمعاناته من نزلة برد".

وتابع "حارس الزمالك تحامل على نفسه وحصل على المسكنات للمشاركة في اللقاء من أجل مصلحة الفريق".

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر القاهرة في الثانية فجر غدًا الجمعة، بعثة فريق الزمالك متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو.

وتغلب الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليحتل صدارة الترتيب بـ 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز.

وقد يتم حسم بطاقتي التأهل في المجموعة قبل الجولة الختامية حال تغلب على الزمالك على زيسكو ونجح كايزر تشيفز في الفوز على المصري بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين أو أكثر.

بينما يحتاج المصري للتعادل مع الفوز في الجولة الأخيرة أمام زيسكو مع تعثر كايزر تشيفز أمام الزمالك ليحسم بطاقة التأهل، أما في تحقيق الفوز في جنوب إفريقيا فيحسم تأهله بشكل مباشر.

وهناك سيناريو وحيد لتساوي الفرق الثلاثة حال فوز الزمالك على زيسكو خارج ملعبه والخسارة من كايزر تشيفز في القاهرة، بينما يتعادل كايزر تشيفز والمصري في جنوب إفريقيا ثم يفوز المصري على زيسكو.

في تلك الحالة تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 11 نقطة لكل منهما كما يكون هناك تساوي في نقاط المواجهات المباشرة ووقتها يتم اللجوء لفارق الأهداف في تلك المواجهات.

الزمالك الدوري المصري محمد صبحي
