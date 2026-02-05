جنابري يمدد تعاقده مع بايرن

الخميس، 05 فبراير 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ تمديد تعاقده مع جناحه سيرج جنابري لموسمين إضافيين.

عقد جنابري الحالي مع بايرن ينتهي في الصيف المقبل، وكان يمكنه الانتقال لأي فريق الموسم القادم مجانا.

لكن النادي أعلن يوم الخميس تجديد تعاقده مع البالغ من العمر 30 عاما حتى صيف 2028.

وقال جنابري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان اللعب مع بايرن ميونيخ دائما شرفًا لي".

وأضاف "مواصلة هذه الرحلة لعدة سنوات أخرى تمثل لحظة فخر كبيرة لي ولعائلتي".

وأتم الدولي الألماني "شكرًا لكم على كل دعمكم على مرّ السنين".

Image

ويلعب جنابري في صفوف بايرن منذ صيف 2018.

فيما قال ماكس إيبرل مدير بايرن عبر موقع النادي: "جنابري تطور كثيرا في بايرن، وهو أحد الركائز الأساسية لهذا الفريق".

وشدد "أهمية سيرج كبيرة سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس".

وأتم "جنابري فاز بكل شيء مع هذا النادي وما زال يطمح للمزيد، وهذا ما يجعله قدوة. هو يُجسّد روح بايرن ميونيخ".

وعاد جنابري للتألق بقميص بايرن هذا الموسم، إذ سجل 7 أهداف وصنع 8 خلال 26 مباراة بمختلف المسابقات.

بايرن ميونيخ سيرج جنابري
