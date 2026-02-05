الدوري المصري - اشتعال سباق الصدارة.. تعرف على المباريات المتبقية لخماسي القمة

درع الدوري المصري

اشتعل سباق الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز وتعادل فريقي الأهلي والمصري مع انتصار الزمالك.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة الترتيب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة قبل مواجهة غزل المحلة مساء اليوم الخميس.

بينما يتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز المركزين الثاني والثالث بـ 28 نقطة من 14 مباراة ويتفوق الأبيض في فارق الأهداف.

أما الأهلي فبعد تعادله الثالث في آخر 4 مباريات رفع رصيده إلى 27 نقطة من 14 مباراة.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق.

بينما سموحة بعد تغلبه على بيراميدز رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس من 15 مباراة، وتواجد زد في المركز السابع برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للخماسي المنافس على القمة:

سيراميكا كليوباترا

ضد غزل المحلة - 5 فبراير

ضد بيراميدز - 20 فبراير

ضد الإسماعيلي - 24 فبراير

ضد وادي دجلة - 28 فبراير

ضد البنك الأهلي - 5 مارس

الزمالك

ضد سموحة - (الأقرب إقامته 11 بدلا من 12 فبراير)

ضد حرس الحدود - 20 فبراير

ضد زد - 24 فبراير

ضد بيراميدز - 1 مارس

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد الإسماعيلي - 11 فبراير

ضد الجونة - 19 فبراير

ضد سموحة - 23 فبراير

ضد زد - 28 فبراير

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد إنبي - 12 فبراير

ضد سيراميكا كليوباترا - 20 فبراير

ضد غزل المحلة - 24 فبراير

ضد الزمالك - 1 مارس

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس

المصري

ضد وادي دجلة - 12 فبراير

ضد المقاولون العرب - 19 فبراير

ضد مودرن سبورت - 25 فبراير

ضد إنبي - 1 مارس

ضد الإسماعيلي - 6 مارس

ضد الجونة - 10 مارس

الزمالك الدوري المصري سباق القمة
