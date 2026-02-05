مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي

كشف مصدر من نادي الزمالك أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد لاعب الفرق إلى النجمة السعودي.

وانتقل نبيل عماد إلى النجمة خلال الانتقالات الشتوية قادما من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "انتقال نبيل عماد إلى النجمة السعودي كان الخيار الأفضل نظرا للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي"

وأضاف "عرض النجمة السعودي وصل منذ أسبوع، وكان هناك رفض في البداية لإتمام الصفقة خاصة وأن أحد المحبين للنادي وعد بدفع مبلغ مالى لسداد جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالى".

وتابع "تم الاتفاق على الانتظار حتى يوم الإثنين الماضي لوصول المبلغ للنادي ولكن ذلك لم يحدث، ولم يكن هناك مفر من إتمام صفقة نبيل عماد على النحو الذي يساعد النادي في التخلص من جزء من الأعباء المالية التي يعاني منها".

وشدد "صفقة بيع نبيل عماد ستساعد في الوفاء بالتزامات مالية لـ 4 لاعبين أجانب بالفريق كان يحق لهم فسخ التعاقد في أي وقت حال عدم حصولهم على مستحقاتهم".

وتابع "نبيل عماد عقده كان سينتهي بعد نهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى أنه له مستحقات لدي النادي بمبلغ يتجاوز الـ 20 مليون جنيه ، فهل كان الأفضل الموافقة على اتمام الصفقة وتنازل اللاعب عن هذه المستحقات ، أم الانتظار وزيادة الأعباء المالية الخاصة باللاعبين لدي النادي؟".

وأتم تصريحاته "إدارة الكرة لديها الثقة في تجاوز أزمة المستحقات، خاصة وأن لاعبي الفريق على قدر كبير من المسئولية تجاه ناديهم، ولديهم الرغبة في تقديم الأفضل ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه وطموحاته هذا الموسم".

وأعلن نادي النجمة السعودي يوم الثلاثاء ضم نبيل عماد قادما من الزمالك، وتمت الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.