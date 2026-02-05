مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي

الخميس، 05 فبراير 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

مباراة القمة - نبيل عماد

كشف مصدر من نادي الزمالك أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد لاعب الفرق إلى النجمة السعودي.

وانتقل نبيل عماد إلى النجمة خلال الانتقالات الشتوية قادما من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيحصل على مليون دولار تشمل الحوافز مع تنازل اللاعب عن مستحقاته.

أخبار متعلقة:
نبيل عماد يوجه رسالة شكر إلى جماهير الزمالك بعد الرحيل لنادي النجمة ماذا ينتظر نبيل عماد في أيامه الأولى مع النجمة السعودي؟ النجمة السعودي يعلن ضم نبيل عماد لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "انتقال نبيل عماد إلى النجمة السعودي كان الخيار الأفضل نظرا للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي"

وأضاف "عرض النجمة السعودي وصل منذ أسبوع، وكان هناك رفض في البداية لإتمام الصفقة خاصة وأن أحد المحبين للنادي وعد بدفع مبلغ مالى لسداد جزء من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالى".

وتابع "تم الاتفاق على الانتظار حتى يوم الإثنين الماضي لوصول المبلغ للنادي ولكن ذلك لم يحدث، ولم يكن هناك مفر من إتمام صفقة نبيل عماد على النحو الذي يساعد النادي في التخلص من جزء من الأعباء المالية التي يعاني منها".

وشدد "صفقة بيع نبيل عماد ستساعد في الوفاء بالتزامات مالية لـ 4 لاعبين أجانب بالفريق كان يحق لهم فسخ التعاقد في أي وقت حال عدم حصولهم على مستحقاتهم".

وتابع "نبيل عماد عقده كان سينتهي بعد نهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى أنه له مستحقات لدي النادي بمبلغ يتجاوز الـ 20 مليون جنيه ، فهل كان الأفضل الموافقة على اتمام الصفقة وتنازل اللاعب عن هذه المستحقات ، أم الانتظار وزيادة الأعباء المالية الخاصة باللاعبين لدي النادي؟".

وأتم تصريحاته "إدارة الكرة لديها الثقة في تجاوز أزمة المستحقات، خاصة وأن لاعبي الفريق على قدر كبير من المسئولية تجاه ناديهم، ولديهم الرغبة في تقديم الأفضل ومساعدة النادي على تحقيق أهدافه وطموحاته هذا الموسم".

وأعلن نادي النجمة السعودي يوم الثلاثاء ضم نبيل عماد قادما من الزمالك، وتمت الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كان ينتهي عقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد ضم نبيل عماد في صيف 2022 قادما من بيراميدز.

وحصل نبيل عماد مع الزمالك على بطولة كأس مصر والكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويتذيل فريق النجمة السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

ورحل من الزمالك خلال الشتاء الجاري ناصر ماهر إلى بيراميدز بمقابل مادي، بينما الثنائي صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي انتقل إلى الوداد واتحاد طنجة بالترتيب دون مقابل بعد فسخ عقده.

الزمالك نبيل عماد دونجا نبيل عماد
نرشح لكم
قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما تحديد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر مران الأهلي - ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل مواعيد مباريات الخميس 5 فبراير - 3 مباريات بالدوري المصري.. والكأس في إسبانيا وإيطاليا مدرب سموحة: لا يفرق معنا لون قميص المنافس.. وطموحنا السبعة الكبار مصدر من الأهلي لـ في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق "هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما 20 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: لوائح كأس الرابطة لن تتغير من أجل جيهي رغم مناشدة جوارديولا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي ساعة | الدوري المصري
تقرير: بعد موافقة النصر.. جون دوران إلى زينيت ساعة | ميركاتو
تحديد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522786/مصدر-من-الزمالك-يكشف-لـ-في-الجول-أسباب-الموافقة-على-انتقال-نبيل-عماد-للنجمة-السعودي