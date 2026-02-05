تقرير: بعد موافقة النصر.. جون دوران إلى زينيت

ذكر موقع فوت ميركاتو أن جون دوران توصل لاتفاق لقطع إعارته إلى فنربخشة من أجل الانتقال إلى فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأضاف التقرير أن جون دوران يتجه حاليا إلى روسيا من أجل الانضمام إلى زينيت.

وأوضح التقرير أن النصر وافق على رحيل البالغ من العمر 22 عامًا إلى زينيت وإنهاء إعارته إلى فنربخشة.

وانضم دوران إلى النصر في شتاء 2025 قادما من أستون فيلا.

قبل أن ينتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب الكولومبي 21 مباراة بقميص فنربخشة هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وصنع 3.

ورغم أن دوران سجل 12 هدفا خلال 18 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، غير أنه لم يستمر مع الفريق.