تحديد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على بيراميدز.

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 بهدف دون رد.

فيما فاز سيراميكا كليوباترا على أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون رد.

ويلعب الفائز من مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباتر، أمام طلائع الجيش في ربع النهائي.

وتأتي مبارياتي ربع النهائي كالآتي:

وي × إنبي

بيراميدز × بتروجت

زد × حرس الحدود

طلائع الجيش × (المتأهل من الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا)