مران الأهلي - ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي انتظام ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتعافى ياسر إبراهيم من إجهاد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الخميس لخوض مباراة شبيبة القبائل المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.