مران الأهلي - ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل

الخميس، 05 فبراير 2026 - 14:03

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - ياسر إبراهيم

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي انتظام ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يحدد 15 فبراير موعدا لمواجهة الجيش الملكي مواجهتان إفريقيتان و3 في الدوري.. المباريات المنتظر أن يغيب عنها زيزو مع الأهلي الأهلي يعلن إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية

وتعافى ياسر إبراهيم من إجهاد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الجزائر اليوم الخميس لخوض مباراة شبيبة القبائل المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط.

ويأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.

الأهلي ياسر إبراهيم مران الأهلي
نرشح لكم
الدوري المصري - اشتعال سباق الصدارة.. تعرف على المباريات المتبقية لخماسي القمة جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي تحديد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر مواعيد مباريات الخميس 5 فبراير - 3 مباريات بالدوري المصري.. والكأس في إسبانيا وإيطاليا مدرب سموحة: لا يفرق معنا لون قميص المنافس.. وطموحنا السبعة الكبار
أخر الأخبار
الدوري المصري - اشتعال سباق الصدارة.. تعرف على المباريات المتبقية لخماسي القمة 28 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: روي فيتوريا يقترب من تدريب الوصل الإماراتي 36 دقيقة | الوطن العربي
جدو: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ بيراميدز غير مهتم.. وهذا سبب فشل عودته 48 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما ساعة | الدوري المصري
سكاي: لوائح كأس الرابطة لن تتغير من أجل جيهي رغم مناشدة جوارديولا ساعة | الدوري الإنجليزي
كاف يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522783/مران-الأهلي-ياسر-إبراهيم-يشارك-في-التدريبات-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-شبيبة-القبائل