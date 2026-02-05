بمشاركة ثنائي مصري.. تحديد موعد نصف نهائي كأس الإمارات
الخميس، 05 فبراير 2026 - 13:26
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الإمارات.
ويشارك في نصف النهائي، رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني لاعب وسط الجزيرة.
مباراة الجزيرة وشباب الأهلي ستُقام يوم 21 مارس على استاد هزاع بن زايد.
بينما تقام المباراة الثانية بين يونايتد والعين يوم 22 مارس على استاد آل نهيان.
وكان الجزيرة قد تأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على بني ياس 2-1 في ربع النهائي.
فيما وصل العين إلى نصف النهائي بعد تغلبه على دبا الفجيرة 3-0.
كما تأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على خورفكان 3-1.
وتأهل فريق يونايتد إلى نصف النهائي بعد فوزه على الوحدة 4-2.
نرشح لكم
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل الرياضية: عرضان من الخليج لاستضافة كأس السوبر السعودي خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 تقرير تونسي: الإفريقي رفض التعاقد مع كهربا رغم راتبه الضئيل فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي خبر في الجول - الكرمة العراقي يتفاوض مع الأهلي لضم عبد القادر