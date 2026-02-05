بمشاركة ثنائي مصري.. تحديد موعد نصف نهائي كأس الإمارات

الخميس، 05 فبراير 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الإمارات.

ويشارك في نصف النهائي، رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني لاعب وسط الجزيرة.

مباراة الجزيرة وشباب الأهلي ستُقام يوم 21 مارس على استاد هزاع بن زايد.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة ديابي أمام النصر.. النصيري قد ينضم للقائمة صلاح أمام مرموش.. موعد صدام ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة جوارديولا: هذا ما يقدمه مرموش لـ سيتي.. وسعيد جدا من أجله تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

بينما تقام المباراة الثانية بين يونايتد والعين يوم 22 مارس على استاد آل نهيان.

وكان الجزيرة قد تأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على بني ياس 2-1 في ربع النهائي.

فيما وصل العين إلى نصف النهائي بعد تغلبه على دبا الفجيرة 3-0.

كما تأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على خورفكان 3-1.

وتأهل فريق يونايتد إلى نصف النهائي بعد فوزه على الوحدة 4-2.

محمد النني رامي ربيعة العين الجزيرة
نرشح لكم
ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر خبر في الجول - نورشيلاند الدنماركي يتفق مع الجزيرة على ضم إبراهيم عادل الرياضية: عرضان من الخليج لاستضافة كأس السوبر السعودي خبر في الجول - تمت.. شكشك إلى أهلي طرابلس الليبي السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 تقرير تونسي: الإفريقي رفض التعاقد مع كهربا رغم راتبه الضئيل فيتوريا أبرز المرشحين لتدريب الوحدة الإماراتي خبر في الجول - الكرمة العراقي يتفاوض مع الأهلي لضم عبد القادر
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة شريف وياسر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.. وتواجد بلعمري وكامويش دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكرمة العراقي يتمم اتفاقه مع بيراميدز لضم أوباما 3 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: لوائح كأس الرابطة لن تتغير من أجل جيهي رغم مناشدة جوارديولا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بإقامة مواجهة كايزر تشفيز السبت 14 فبراير 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول أسباب الموافقة على انتقال نبيل عماد للنجمة السعودي 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بعد موافقة النصر.. جون دوران إلى زينيت ساعة | ميركاتو
تحديد موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522781/بمشاركة-ثنائي-مصري-تحديد-موعد-نصف-نهائي-كأس-الإمارات