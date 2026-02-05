بمشاركة ثنائي مصري.. تحديد موعد نصف نهائي كأس الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الإمارات.

ويشارك في نصف النهائي، رامي ربيعة مدافع العين، ومحمد النني لاعب وسط الجزيرة.

مباراة الجزيرة وشباب الأهلي ستُقام يوم 21 مارس على استاد هزاع بن زايد.

بينما تقام المباراة الثانية بين يونايتد والعين يوم 22 مارس على استاد آل نهيان.

وكان الجزيرة قد تأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على بني ياس 2-1 في ربع النهائي.

فيما وصل العين إلى نصف النهائي بعد تغلبه على دبا الفجيرة 3-0.

كما تأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه على خورفكان 3-1.

وتأهل فريق يونايتد إلى نصف النهائي بعد فوزه على الوحدة 4-2.