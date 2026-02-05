سكاي: جالاتا سراي يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل ضم مدافعه

الخميس، 05 فبراير 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

ساشا بوي

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي جالاتا سراي توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل ضم مدافعه ساشا بوي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في تركيا يوم الجمعة.

قبل ذلك، ذكر التقرير أن ساشا بوي مدافع بايرن ميونيخ يقترب من العودة إلى ناديه السابق جالاتا سراي.

وأوضح التقرير أن النادي التركي دخل في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونيخ من أجل استعادة لاعبه.

وأضاف التقرير أن جالاتا سراي يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأفاد التقرير بأن جالاتا سراي سيتكفل براتب بوي لباقي الموسم.

ومن المرجح أن يخضع اللعب للفحص الطبي يوم الخميس، بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة للصفقة.

وعانى ساشا بوي من الإصابات كثيرا طوال رحلته مع بايرن منذ انتقاله من جالاتا سراي في شتاء 2024.

وفي الموسم الحالي لعب المدافع الفرنسي 15 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 630 دقيقة.

ولم يسجل البالغ من العمر 25 عاما أي أهداف، لكنه صنع هدفا واحدا.

بايرن ميونيخ جالاتا سراي ساشا بوي
