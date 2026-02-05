سكاي: جالاتا سراي يتوصل لاتفاق مع بايرن من أجل ضم مدافعه

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي جالاتا سراي توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل ضم مدافعه ساشا بوي في فترة الانتقالات الشتوية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في تركيا يوم الجمعة.

قبل ذلك، ذكر التقرير أن ساشا بوي مدافع بايرن ميونيخ يقترب من العودة إلى ناديه السابق جالاتا سراي.

وأوضح التقرير أن النادي التركي دخل في مفاوضات متقدمة مع بايرن ميونيخ من أجل استعادة لاعبه.

وأضاف التقرير أن جالاتا سراي يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأفاد التقرير بأن جالاتا سراي سيتكفل براتب بوي لباقي الموسم.

ومن المرجح أن يخضع اللعب للفحص الطبي يوم الخميس، بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة للصفقة.

وعانى ساشا بوي من الإصابات كثيرا طوال رحلته مع بايرن منذ انتقاله من جالاتا سراي في شتاء 2024.

وفي الموسم الحالي لعب المدافع الفرنسي 15 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 630 دقيقة.

ولم يسجل البالغ من العمر 25 عاما أي أهداف، لكنه صنع هدفا واحدا.