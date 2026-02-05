تقرير تركي: الهلال رفض عرض فنربخشة لاستعادة أكتشيشيك
الخميس، 05 فبراير 2026 - 12:19
كتب : FilGoal
رفض نادي الهلال السعودي العرض المقدم من فنربخشة التركي لاستعادة مدافعه الشاب يوسف أكتشيشيك.
يوسف أكتشيشيك
النادي : الهلال
وانضم يوسف أكتشيشيك إلى الهلال في الصيف الماضي قادما من فنربخشة.
وبحسب موقع "سبورت ديجيتال" التركي، فإن الهلال تمسك ببقاء المدافع يوسف أكتشيشيك ورفض عرض فنربخشة لاستعادة اللاعب.
وأوضحت التقارير أن فنربخشة كان يرغب في صفقة جديدة من الدوري السعودي بعدما ضم نجولو كانتي من اتحاد جدة خلال الانتقالات الشتوية.
ويرى الهلال أن يوسف أكتشيشيك يمثل مستقبل دفاع الفريق، إذ يقيد صاحب الـ20 عاما ضمن فئة الأجانب تحت السن.
ويمتد تعاقد يوسف أكتشيشيك مع نادي الهلال حتى 2029.
المداقع التركي الشاب لعب مع الهلال 15 مباراة وسجل هدف بجميع المسابقات.
