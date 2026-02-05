رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا
الخميس، 05 فبراير 2026 - 12:01
كتب : FilGoal
حاول أتليتكو مدريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
جابرييل فيجا
النادي : بورتو
وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص في سوق الانتقالات، فإن بورتو رفض العرض المقدم من أتليتكو مدريد للتعاقد مع جابري فيجا.
وأوضح رومانو أن بوروتو فضل الانتظار حتى الصيف المقبل من أجل الحصول على عروض أفضل للتخلي عن الشاب الإسباني.
ويلعب فيجا في صفوف بورتو قادما من أهلي جدة السعودي.
الإسباني صاحب الـ 23 عاما بدأ مسيرته مع سيلتا فيجو، وانتقل إلى أهلي جدة في صيف 2023.
وفاز فيجا مع أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم انتقل إل بورت وشارك معه في كاس العالم للأندية.
ولعب فيجا 33 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين بقميص بورتو.
