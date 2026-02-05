ثلاثي النصر قد يغيب أمام اتحاد جدة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

النصر السعودي

تحوم الشكوك حول قدرة 3 لاعبين من النصر على المشاركة أمام اتحاد جدة يوم الجمعة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويصطدم النصر باتحاد جدة يوم الجمعة ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي بملعب الأول بارك معقل النصر.

وأوضح التقرير أن الثلاثي كينجسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الحمدان قد لا يشارك أمام النمور.

فقد شهِدت الحصة التدريبية يوم الأربعاء أول حضورٍ للمهاجم عبد الله الحمدان وسط زملائه الجدد بعد انضمامه من الهلال.

كما شهدت مشاركة جزئية من الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، الذي غيّبه شد عضلي عن مباراة الرياض.

فيما اكتفى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، بالركض الخفيف وتمارين صالة اللياقة البدنية وارتياد عيادة النادي.

وتتحدّد الخميس قدرته على اللعب أمام اتحاد جدة.

وحرمت آلامٌ في الفخذ بروزوفيتش من المشاركة أمام الخلود والرياض، ضمن الجولتين الماضيتين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

