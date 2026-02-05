تير شتيجن يفسر أسباب خضوعه لعملية جراحية

أعلن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى جيرونا خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب عدة أشهر.

وانتقل تير شتيجن إلى جيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من برشلونة.

وتعرض الحارس الألماني للإصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى خلال مباراة ريال أوفييدو يوم السبت الماضي.

وكتب تير شتيجن عبر حسابه على منصة إكس: "معظمكم لا يعرفني على المستوى الشخصي، لذلك أود أن أشارككم شيئا. أنا شخص إيجابي، وقد حملت هذه العقلية معي دائما خلال كل تحد واجهته، لكن هذا التحدي صعب جدا بالنسبة لي"

"في نهاية الأسبوع الماضي حدث الأسوأ، حيث تعرضت لإصابة خلال المباراة. كنت قد وصلت للتو إلى جيرونا، حيث لقيت ترحيبا ودفئا كبيرين منذ الدقيقة الأولى. كنت أتطلع حقا إلى أن أكون جزءا من الفريق، وأن أساعد في تحقيق هدفنا المشترك"

"الآن اضطر دوري إلى أن يتغير بالكامل، لكن دعمي للفريق لن يتغير. لا يتعلق الأمر فقط بمجموعة رائعة من اللاعبين والجهاز الفني، بل يبدو الأمر وكأنه عائلة، ومنذ البداية شعرت بدعمهم وقربهم"

"وبصفتنا رياضيين، فإن أعظم متعة لدينا هي المنافسة، سواء في التدريب أو اللعب. علي أن أضع كل ذلك مؤقتا جانبا لعدة أشهر، بعدما قررت الخضوع لعملية جراحية".

La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí. El fin de… pic.twitter.com/I0VUzaq5ld — Marc ter Stegen (@mterstegen1) February 5, 2026

ويأتي ذلك بعدما خاض تير شتيجن مباراتين فقط بقميص جيرونا منذ انتقاله من برشلونة على سبيل الإعارة.

وأوضح تقارير أن الإصابة قد تتسبب في غياب تير شتيجن لمدة شهرين وينتظر جيرونا تأكيد الفحوصات الطبية.

وكشفت كادينا سير عن دراسة جيرونا لكل الاحتمالات الممكنة بما في ذلك إنهاء إعارة الحارس الألماني وعودته إلى برشلونة.

وخاض تير شتيجن مباراته الأولى يوم 26 يناير الماضي ضد خيتافي واستقبل هدفا وحصد فريقه نقطة.

بينما لعب 90 دقيقة كاملة للمرة الثانية يوم السبت أمام ريال أوفييدو وخسر جيرونا بهدف دون مقابل ضد متذيل الترتيب.

أزمة سابقة

تير شتجين قرر الخضوع لعملية جراحية بعدما دخل في أزمة سابقة خلال فترة تواجده مع برشلونة بسبب تقرير طبي خاص بجراحة أجراها في الظهر.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق سحب شارة القيادة من حارسه مارك أندري تير شتيجن.

وأوضح برشلونة في بيان: "في أعقاب الإجراءات التأديبية المُتخذة ضد مارك أندريه تير شتيجن، وحتى حسم هذه القضية نهائيًا، قرر النادي، بالاتفاق مع الإدارة الرياضية والجهاز الفني، سحب شارة قيادة الفريق مؤقتًا".

وأضاف النادي في بيانه "خلال هذه الفترة، سيتولى نائب القائد الحالي رونالد أراوجو مهام قائد الفريق".

بداية الأزمة كانت حين قرر تير شتيجن الخضوع لجراحة في الظهر، وأعلن عن غيابه لـ 3 أشهر.

واحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

بيان تير شتيجن الذي قاد إلى الحل

قيل الكثير عني وبعضه لا أساس له. أعلنت الحد الأدنى لمدة التعافي بالتنسيق مع النادي. تجديدات العقود كلها في النادي اكتملت قبل خضوعي للجراحة وبالتالي لا يمكن اعتبار ظروفي ضرورية لتسجيل لاعبين آخرين. واثق من إمكانية حل الوضع بالحوار وتحمل المسؤولية.. ومستعد للتعاون مع الإدارة لحل المسألة وتقديم التفويض المطلوب.

أفهم أن اللحظات الصعبة قد تولّد التوتر، لكنني واثق من أنه من خلال الحوار والمسؤولية، يمكننا حل هذا الوضع بشكل بنّاء. أنا مستعد تمامًا للتعاون مع إدارة النادي لحل هذه المسألة وتقديم التفويض المطلوب.

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي، جسديًا وشخصيًا. مثل أي لاعب، بعد التعرض لإصابة، كانت أولويتي الوحيدة دائمًا هي العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، مدفوعًا فقط برغبتي في مساعدة الفريق والقيام بما أحبّه أكثر: المنافسة.

في الأسابيع الأخيرة، قيل الكثير عني – بعضه لا أساس له تمامًا. ولذلك، أشعر أنه من الضروري أن أعبّر عن روايتي للأحداث باحترام، ولكن بوضوح.

تم اتخاذ قرار الخضوع للجراحة بعد التشاور مع متخصصين طبيين وموافقة كاملة من النادي، ودائمًا بنيّة إعطاء الأولوية لصحتي ومسيرتي الرياضية الطويلة الأمد، وهو ما يتماشى تمامًا مع أهداف نادي برشلونة المتمثلة في توفّري على أرض الملعب في أسرع وقت ممكن للمساهمة في الفوز بالألقاب. علاوة على ذلك، أعلنتُ علنًا عن الحد الأدنى لمدة التعافي التي سأحتاجها بعد ذلك، والتي أبلغني بها أكثر الخبراء شهرة، ودوماً بالتنسيق مع النادي.

أود أيضًا أن أوضح – في ضوء بعض التكهنات – أن جميع توقيعات وتجديدات العقود من قبل النادي قد اكتملت قبل خضوعي للجراحة، وبالتالي، لا يمكنني بأي حال من الأحوال اعتبار أن ظروفي المؤسفة مع الجراحة الجديدة التي اضطررتُ إلى الخضوع لها، ستكون ضرورية لتسجيل لاعبين زملاء آخرين، الذين أكنّ لهم احترامًا كبيرًا وأتطلع لمشاركتهم غرفة الملابس منذ سنوات عديدة. أي تفسير بديل يبدو لي غير عادل وغير دقيق.

على مدار مسيرتي، كنتُ دائمًا أحاول التصرف بمهنية واحترام والتزام تجاه الشعار الذي مثّلته. لديّ حب عميق لنادي برشلونة، ولهذه المدينة، ولمشجعيها، الذين وقفوا إلى جانبي لسنوات عديدة. التزامي بهذه الألوان لا يتزعزع.

أفهم أن اللحظات الصعبة قد تولّد التوتر، لكنني واثق من أنه من خلال الحوار والمسؤولية، يمكننا حل هذا الوضع بشكل بنّاء. أنا مستعد تمامًا للتعاون مع إدارة النادي لحل هذه المسألة وتقديم التفويض المطلوب.

لقد تغيّر الكثير، لكن شيئًا واحدًا لن يتغيّر أبدًا: أحبكم يا مشجعي برشلونة.

نادي برشلونة أعلن في بيان رسمي عن نهاية الإجراءات التأديبية ضد تير شتيجن، وعودته بالتبعية لقيادة الفريق، قبل أن ينتقل إلى جيرونا خلال الانتقالات الشتوية.