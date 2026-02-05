ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا

الخميس، 05 فبراير 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

أفادت شبكة راديو مونت كارلو بأن نادي موناكو قرر استبعاد بول بوجبا من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك بوجبا سوى 30 دقيقة فقط هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن اسم بوجبا لن يكون في القائمة التي تخوض النصف الثاني من الموسم بالمسابقات الأوروبية.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: جافي قد يعود لـ برشلونة قبل نهاية فبراير صلاح أمام مرموش.. موعد صدام ليفربول ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة جوارديولا: هذا ما يقدمه مرموش لـ سيتي.. وسعيد جدا من أجله تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

ويستعد موناكو لمواجهة باريس سان جيرمان في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن نادي موناكو يريد التخلص من بوجبا بسبب إصاباته المتكررة وراتبه المرتفع.

ويمتد تعاقد بوجبا مع موناكو حتى صيف 2027.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدوري البرازيلي قد يكون وجهته المقبلة.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

موناكو بول بوجبا
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي جنابري يمدد تعاقده مع بايرن رومانو: بورتو رفض محاولات أتليتكو مدريد للتخلي عن فيجا مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة ديلي ميل: كاسيميرو على رادار لوس أنجلوس جالاكسي
أخر الأخبار
رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف سيميوني من الإقالة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم 17 دقيقة | في المونديال
رغم ما حدث الموسم الماضي.. برلين تستضيف نهائي كأس ألمانيا حتى 2030 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
هازارد: ساري نصحني بأن أستلهم حياة كريستيانو وهذه اللحظة الأجمل في مسيرتي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم 48 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: صبحي تحامل على نفسه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
جنابري يمدد تعاقده مع بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522774/ردايو-مونت-كارلو-موناكو-يستبعد-بوجبا-من-قائمة-دوري-أبطال-أوروبا