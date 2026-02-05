ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا

أفادت شبكة راديو مونت كارلو بأن نادي موناكو قرر استبعاد بول بوجبا من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك بوجبا سوى 30 دقيقة فقط هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن اسم بوجبا لن يكون في القائمة التي تخوض النصف الثاني من الموسم بالمسابقات الأوروبية.

ويستعد موناكو لمواجهة باريس سان جيرمان في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن نادي موناكو يريد التخلص من بوجبا بسبب إصاباته المتكررة وراتبه المرتفع.

ويمتد تعاقد بوجبا مع موناكو حتى صيف 2027.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الدوري البرازيلي قد يكون وجهته المقبلة.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.