موندو ديبورتيفو: جافي قد يعود لـ برشلونة قبل نهاية فبراير

الخميس، 05 فبراير 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

جافي

يبدو أن جافي لاعب برشلونة اقترب من العودة للملاعب بعد غياب طويل.

ففي سبتمبر الماضي خضع جافي لجراحة في غضروف الركبة، وقيل وقتها أنه سيغيب من 4 إلى 5 أشهر.

وذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن عملية تعافي جافي تسير بشكل جيد وبدون انتكاسات.

ومن المتوقع أن يحصل جافي على التصريح الطبي للعب بنهاية هذا الشهر، وفقا للتقرير.

وسيبدأ اللاعب قريبا التدرب مع الفريق من جديد.

قبل أيام، قال مدربه هانز فليك للصحفيين: "الأهم بالنسبة له أن يحافظ على هدوئه ويتعامل مع الأمر بتأن".

وأضاف "أمامه مسيرة طويلة ويرغب في اللعب لسنوات عديدة ومن المهم أن يستعيد لياقته ولكن خطوة بخطوة".

وأردف عن مدى تعافي جافي من الإصابة واقترابه من الملاعب "أرى جافي بشكل شبه يومي، وهو يتدرب بشكل ممتاز، ويتحسن كثيرا. يكتسب قوة عضلية وكتلة عضلية، ولياقته البدنية تتحسن باستمرار".

وأتم "إذا تمكن من العودة في فبراير، فهذا ممتاز، لكن الأهم هو عودته بأفضل حالة ممكنة".

ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة بسبب الإصابات.

