شكوك حول مشاركة ديابي أمام النصر.. النصيري قد ينضم للقائمة

الخميس، 05 فبراير 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق اتحاد جدة على المشاركة أمام النصر، الجمعة، ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وغاب ديابي عن تدريبَي الثلاثاء والأربعاء، بسبب إصابة تعرّض لها خلال فوز الفريق 1ـ0 على النجمة، الأحد ضمن الجولة 20.

وأشار التقرير إلى احتمالية غياب ديابي عن الكلاسيكو المرتقب.

كما كشف عن إمكانية ضمّ المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي انضم حديثا للنمور إلى قائمة المباراة.

ووصل النصيري مساء الأربعاء إلى جدة، للانضمام إلى صفوف الفريق، الذي ضمَّه من فنربخشة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ويخوض المغربي مساء الخميس أول تدريبٍ مع الفريق، وذلك قبل السفر بعثة النمور إلى الرياض لخوض المباراة المرتقبة على ملعب الأول بارك.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎berain بيرين nKOK жи gemotion מסהמת مجموعةرو SHN SHNGROUT GROUT شن ROS 2C 人 bera EN_NESYRI 21 ميلاف MILAF SU SHOP. ITTIHADCLUB SA‎'‎‎

إلى ذلك، شارك المهاجم النيجيري جورج ألينيخينا في تدريب الأربعاء، في أول ظهورٍ له بين زملائه الجدد، بعد انتقاله إلى النادي الإثنين قادمًا من موناكو الفرنسي.

وبالتزامن مع التحاق ألينيخينا بالفريق، ودَّع اللاعبون والجهاز الفني الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، المنتقل إلى فنربخشة التركي بعد عامين ونصف العام مع النمور.

وأهدى اللاعبون قميصًا تذكاريًّا للفريق إلى كانتي وقعوا عليه.

النصر اتحاد جدة يوسف النصيري موسى ديابي
