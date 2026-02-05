مواعيد مباريات الخميس 5 فبراير - 3 مباريات بالدوري المصري.. والكأس في إسبانيا وإيطاليا

الخميس، 05 فبراير 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق 5 فبراير مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 فبريار والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم الخميس 3 مباريات ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب، ضد غزل المحلة، فيما يواجه وادي دجلة نظيره المقاولون العرب.

ويواجه حرس الحدود نظيره فاركو ضمن الجولة ذاتها.

وفي الدوري السعودي يلعب الهلال ضد الأخدود في ظهور أول محتمل للنجم الفرنسي كريم بنزيمة المنضم حديثا من اتحاد جدة.

وفي كأس إسبانيا يلعب ريال بيتيس ضد أتليتكو مدريد في ختام ربع النهائي.

ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا في مواجهة مرتقبة بكأس إيطاليا.

لمعرفة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت.

وادي دجلة × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 2.

حرس الحدود × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت1.

الدوري السعودي

الأخدود × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.

كأس إسبانيا

ريال بيتيس × أتليتكو مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

كأس إيطاليا

أتالانتا × يوفنتوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

