مرموش: محظوظ جدا بالهدف الأول.. وكنت أتمنى تسجيل هاتريك جديد في نيوكاسل

أعرب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بتسجيل هدفين في شباك نيوكاسل ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقال عمر مرموش عبر شبكة سكاي سبورتس: "أظهرنا روحا معنوية عالية، كنا متماسكين كفريق واحد، ومنذ الدقيقة الأولى كنا مركزين تماما، وأظهرنا عزيمتنا وشغفنا، ونحن سعداء للغاية ببلوغ النهائي".

وشدد "كنت محظوظا جدا في الهدف الأول، لم تكن لمستي مثالية لكن الكرة دخلت في المرمى".

وتابع "أحاول التحرك دائما والتمركز في المكان المناسب، وأنا سعيد جدا بتسجيل هدفين".

وكشف "بالتأكيد سعيد بتسجيل خمسة أهداف إجمالا في نيوكاسل، وكنت أتمنى تسجيل (هاتريك) اليوم، لكنني سعيد جدا بتسجيل هدفين وهذا يمنحنا جميعا الثقة ونأمل التتويج باللقب".

واختتم مرموش تصريحاته "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، نحن هنا للفوز بالألقاب، نبذل قصارى جهدنا كل يوم للوصول إلى النهائيات".

وكرر مانشستر سيتي فوزه أمام نيوكاسل بعد حقق الفريق السماوي الفوز ذهابا على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين نظيفين، ليكون مجموع المباراتين 5-1.

ويعد ذلك النهائي العاشر في تاريخ مانشستر سيتي، إذ حقق اللقب 8 نسخ آخرهم موسم 2020–21، فيما خسر النهائي مرة وحيدة موسم 1973–74 أمام ولفرهامبتون.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لمواجهة أرسنال.

وعبر أرسنال للنهائي بعد الفوز على حساب تشيلسي 4-2 في مجموع المباراتين.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة أساسيا ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 7، و29، قبل أن يضيف زميله تيجاني ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل إيلانجا هدفا شرفيا لصالح نيوكاسل في الدقيقة 62.

وتعد تلك المواجهة تكرار لنهائي 2018 والتي حقق خلالها مانشستر سيتي اللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة.