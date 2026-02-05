مدرب سموحة: لا يفرق معنا لون قميص المنافس.. وطموحنا السبعة الكبار

الخميس، 05 فبراير 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

أحمد عبد العزيز مدرب سموحة

أكد أحمد عبد العزيز المدير الفني لسموحة، أن طموح فريقه دائما هو المكسب.

وحقق سموحة الفوز على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "نعمل على المكسب دائما أمام كل الفرق، ولا يفرق معنا لون قميص الفريق المنافس، ونقدم أداء يليق بنا."

وأكمل مدرب سموحة "نأمل في التواجد ضمن السبعة الكبار للتأهل لمرحلة البطل."

وأتم "سنصرف للاعبين مكافأة إجادة، وهم يستحقوا ذلك، ليس بسبب مباراة بيراميدز فقط وإنما خلال المباريات الثلاث الأخيرة."

وحقق سموحة الفوز الثالث على التوالي بعد تجاوز فاركو بهدفين نظيفين، وإنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل الفوز على حساب بيراميدز الأربعاء بهدفين لهدف.

ورفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 28 نقطة في المركز الثاني.

ويتأهل أول 7 فرق في جدول الترتيب بعد الدور الأول، لخوض مرحلة تحديد اللقب والتأهل إفريقيا، فيما تخوض الفرق من المركز الثامن حتى 21 منافسة من أجل الهروب من الهبوط.

ونجح سموحة في كسر عقدة بيراميدز بعد خسارة آخر 8 مواجهات بين الفريقين.

ويعود آخر فوز لسموحة أمام بيراميدز إلى يونيو 2021.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة يوم الخميس 21 فبراير الجاري.

