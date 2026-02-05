كأس ملك إسبانيا - سوسيداد وبلباو يحسمان تأهلهما للدور نصف النهائي بالدقائق الأخيرة

تأهل فريقا ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليلحقان ببرشلونة في المربع الذهبي.

ويتبقى مقعد وحيد في المربع الذهبي بين أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

وتأهل ريال سوسيداد للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بالتغلب على ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب مينديزوروتزا معقل ألافيس.

وتقدم ألافيس بالهدف الأول عن طريق عبدي ريباش في الدقيقة 8، وسجل التعادل سريعا مايكل أويارزابال في الدقيقة 15.

وعزز تقدم ألافيس توني مارتينز من علامة الجزاء في الدقيقة 29، وسجل التعادل لسوسيداد جونزالو جيديش في الدقيقة 76 وأحرز هدف الفوز لسوسيداد أوري أوكارسون في الدقيقة 80 ليتأهل ريال سوسيداد إلى الدور نصف النهائي.

وتمكن أتلتيك بلباو من تخطي عقبة فالنسيا في الثواني الأخيرة من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب الميستايا معقل فالنسيا.

وتقدم بلباو بالهدف الأول عن طريق عمر صديق بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 26.

وسجل عمر صديق هدف التعادل لصالح فالنسيا في الدقيقة 35.

وأحرز إيناكي ويليامز هدف الانتصار لأتلتيك بلباو هدف الانتصار لفالنسيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وسوف تختتم مباريات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا غدا الخميس بمباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.

وتأهل برشلونة بالأمس بالانتصار على ألباسيتي بهدفين مقابل هدف ليكون أول أضلاع المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والعودة.