الخميس، 05 فبراير 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

سيرجي داورا - الكاميرون

مصدر من الأهلي لـ في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق

بدأ الكاميروني سيرجي داورا فترة معايشة مع فريق الأهلي تمهيدا للانضمام الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبلغ داورا من العمر 19 عاما ويلعب في مركز المهاجم.

وبات داورا بدون ناد منذ انطلاق الموسم الجاري بعد رحيله عن نادي جازيل جاروا الكاميروني.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "سيرجي داورا يخوض فترة معايشة منذ 48 ساعة مع فريق الأهلي".

وتابع "يتم اختبار اللاعب تحسبا لضمه بشكل رسمي وقيده تحت السن".

وسبق وأن لعب داورا مباراة دولية وحيدة مع منتخب الكاميرون في يونيو 2025.

وخاض داورا 13 دقيقة فقط خلال مواجهة الكاميرون أمام أوغندا الودية.

وساهم داورا الموسم الماضي في 24 هدفا إذ سجل 14 وصنع 10 آخرين مع فريق جازيل.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 17 من الدوري المصري.

كما تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله أيضا.

الأهلي سيرجي داورا سيرجي دوارا
