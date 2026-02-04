"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك

رد نادي حرس الحدود، على رواية نادي الزمالك بشأن مباراة الفريقين في دوري الشباب مواليد 2005.

والتقى الزمالك وحرس الحدود اليوم الأربعاء، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، في الجولة الـ18 من الدوري.

وأوضح محمد عزمي منسق فريق حرس الحدود في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com تفاصيل ما حدث بشأن سيارة الإسعاف: "قبل بداية المباراة، تواصل الدكتور وليد عطية رئيس قطاع الناشئين بحرس الحدود مع حكم المباراة مستفسرا عن سيارة الإسعاف."

وذكر عزمي رد الحكم "الحكم قال أن مسؤولي الزمالك أخبرونا بأن الإسعاف متواجد بالخارج ولدينا وصل الإسعاف، لذلك بدأ حرس الحدود المباراة."

وأضاف "بعد عشر دقائق تعرض لاعب من الزمالك للإصابة فلم نر تواجد المسعف أو الإسعاف، فقرر وليد عطية رئيس قطاع الناشئين، النزول للحكم مرة ثانية متسائلا عن سيارة الإسعاف"

وكشف منسق حرس الحدود عن رد الحكم قائلاً "الحكم قال إنه من المفترض أن سيارة الإسعاف موجودة."

وتابع عزمي "قرر رئيس قطاع الناشئين بحرس الحدود عدم إكمال المباراة طالما لا يوجد سيارة إسعاف حفاظا على صحة اللاعبين، وأيد الحكم كلامه وقرر إلغاء المباراة، لذلك قررنا مغادرة الملعب."

وأتم منسق فريق حرس الحدود "نطالب بنقاط المباراة، فلدينا الحق فيها، فهل الوصل سيعالج المصاب."

وكانت رواية الزمالك مناقضة لتصريحات مسؤولي حرس الحدود، والتي ذكر فيها النادي عبر مركزه الإعلامي "أقيمت المباراة بشكل طبيعي، ورغم تأخر سيارة الإسعاف إلا أن الفريق الضيف لم يعترض."

وأشار الزمالك إلى أن فريق حرس الحدود قرر مغادرة الملعب وعدم إكمال المباراة بعد تسجيل الزمالك هدفه الأول.. طالع تصريحات الزمالك كاملة بالضغط هنا

