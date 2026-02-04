مؤتمر معتمد جمال: الزمالك يغيب عنه 14 لاعبا.. ولا نقف أمام أي لاعب

أبدى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة الفريقين اليوم في مسابقة الدوري.

وتغلب الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة بالمباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: "خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالب بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وتابع "لا نقف أمام أي لاعب وأهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية والنتائج والأداء".

وشدد "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لخوض مباراة زيسكو في الكونفدرالية، وسنسافر في رحلة عادية ليس بطائرة خاصة".

وأشاد معتمد جمال بالجماهير قائلا: "ليس غريب علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم للفريق وسفرهم خلفنا في هذه الظروف".

وأضاف "اللاعبون المتواجدون معي الآن شاركوا في مراكز مختلفة عن مراكزهم وهناك البعض شارك ولم يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%".

وتابع "الضغوطات التي نتعرض لها نحاول أن نجعلها أمور إيجابية وبالرغم من الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق حققنا الهدف المطلوب".

وكشف معتمد جمال "أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنخوض المباراة المقبلة في الكونفدرالية للفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم تصريحاته "نحاول أن ندفع باللاعبين الأنسب للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة ومع عودة المصابين سيكون هناك اختيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز ووجوده مع عبدالله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

وسجل كل من أحمد شريف وعدي الدباغ هدفين لكل منهما بينما سجل ناصر منسي هدفا.

أما هدفا كهرباء الإسماعيلية فجاء الأول عن طريق السيد أسامة بالخطأ في مرماه والثاني عن طريق عمر السعيد.

ورفع الزمالك رصيده غلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.

وتخطى الزمالك الأهلي في جدول الترتيب بينما تساوى مع بيراميدز وتفوق عليه في فارق الأهداف.

وينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة الترتيب برصيد 32 نقطة لكن من خوض 15 مباراة.

ويستضيف الزمالك فريق سموحة يوم 12 فبراير الجاري، بينما يحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على مودرن سبورت.

