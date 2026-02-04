آس: كاريراس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 22:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ألفارو كاريراس

بدأ ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد في التفكير بمستقبله بعيدا عن السنتياجو بيرنابيو خاصة في حالة استمرار ألفارو أربيلوا كمدير فني للفريق الموسم القادم.

وأفادت صحيفة "آس" أن الظهير الأيسر لم يعد يشارك بصفة أساسية مع ريال مدريد منذ قدوم أربيلوا كمدير فني للميرينجي.

وشارك كاريراس مع تشابي ألونسو في كافة المباريات بشكل أساسي وقدم مستويات كبيرة مع الفريق الملكي خاصة في مواجهة برشلونة بالدور الأول في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة كامافينجا وألابا.. وغياب كاريراس في مواجهة إشبيلية تشكيل ريال مدريد - كاريراس في الدفاع أمام أولمبياكوس.. ومبابي يقود الهجوم كاريراس: صلاح أسطورة ليفربول وأتعلم من مثل تلك المواجهات تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي

وتشير التقارير أن كاريراس أصبح منفتح على الرحيل الصيف القادم وسيدرس العروض التي ستقدم له بعناية كبيرة واختيار الأفضل له.

وانضم كاريراس لريال مدريد صيف عام 2025 قادما من بنفيكا البرتغالي قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وخاض ألفارو كاريراس مع ريال مدريد 28 مباراة سجل هدف وصنع هدف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.

ألفارو كاريراس ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
لامين يامال.. حين يصنع النضج الفارق داخل المستطيل الأخضر إصابة بيرناردو سيلفا تبعده عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة رودريجو ميندوزا: أتلتيكو مدريد نادي كبير ومستعد لكتابة فصل جديد بمسيرتي رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس كامبوس: تابعت بيدري منذ نشأته وتوقعت نجاحه الباهر ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد
أخر الأخبار
"هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك يغيب عنه 14 لاعبا.. ولا نقف أمام أي لاعب 41 دقيقة | الدوري المصري
آس: كاريراس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يحدد 15 فبراير موعدا لمواجهة الجيش الملكي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرياضية: رونالدو ينهي إضرابه عن التدريب.. ولم يخبر مدربه بموقفه من قمة الاتحاد ساعة | سعودي في الجول
لامين يامال.. حين يصنع النضج الفارق داخل المستطيل الأخضر ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة بيرناردو سيلفا تبعده عن مواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم كهرباء الإسماعيلية في مباراة الـ 7 أهداف ويصعد للمركز الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522757/آس-كاريراس-يفكر-في-الرحيل-عن-ريال-مدريد-الصيف-القادم