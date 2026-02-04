آس: كاريراس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم

بدأ ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد في التفكير بمستقبله بعيدا عن السنتياجو بيرنابيو خاصة في حالة استمرار ألفارو أربيلوا كمدير فني للفريق الموسم القادم.

وأفادت صحيفة "آس" أن الظهير الأيسر لم يعد يشارك بصفة أساسية مع ريال مدريد منذ قدوم أربيلوا كمدير فني للميرينجي.

وشارك كاريراس مع تشابي ألونسو في كافة المباريات بشكل أساسي وقدم مستويات كبيرة مع الفريق الملكي خاصة في مواجهة برشلونة بالدور الأول في الدوري الإسباني.

وتشير التقارير أن كاريراس أصبح منفتح على الرحيل الصيف القادم وسيدرس العروض التي ستقدم له بعناية كبيرة واختيار الأفضل له.

وانضم كاريراس لريال مدريد صيف عام 2025 قادما من بنفيكا البرتغالي قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وخاض ألفارو كاريراس مع ريال مدريد 28 مباراة سجل هدف وصنع هدف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 17 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.